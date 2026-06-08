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Армия

Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля

ВС Ирана объявили о прекращении операции против Израиля, предупредив об ответе
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Вооруженные силы Ирана объявили о прекращении военной операции против Израиля, предупредив о более жестких ударах в случае, если будут возобновлены атаки на Ливан. Об этом сообщило Fars News Agency, передает РИА Новости.

«Вследствие агрессии и враждебных действий жестокого сионистского режима на юге Ливана и в районе Дахия, осуществленных при поддержке США, могущественные Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответный удар. На этом основании объявляется о прекращении операций вооруженных сил», — приводит агентство заявление центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии.

8 июня после серии обменов ударами между Израилем и Ираном иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Тегеран готов к длительному конфликту с США и Израилем. При этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что, несмотря на удары, переговорный процесс с США продолжается.

После этого американский президент призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь.

Ранее Иран пригрозил ответным ударом по нефтегазовым объектам США и Израиля.

 
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