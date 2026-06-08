Трамп сообщил, что США не снимут блокаду с иранских портов до заключения сделки

США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Блокада сохранится, в полную силу, пока не удастся получить финальное соглашение», — написал Трамп.

Он призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь и добавил, что обе стороны стремятся к этому, заключительные переговоры о мире продвигаются, однако «на пути у них встают невежество и глупость».

8 июня после серии обменов ударами между Израилем и Ираном иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Тегеран готов к длительному конфликту с США и Израилем.

По словам источника агентства, Иран повысит уровень напряженности и степень наказания для Израиля «до такой степени, что они пожалеют о продолжении преступлений».

При этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что, несмотря на удары, переговорный процесс с США продолжается.

Ранее Иран пригрозил ответным ударом по нефтегазовым объектам США и Израиля.