Иран подготовился к длительной войне с Израилем и США

Tasnim: Иран готов к затяжной войне с Израилем и США

Иран готов к длительному конфликту с США и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

«Иран готов к затяжной войне с сионистским режимом и удару по американским интересам, и все необходимые приготовления к этому вопросу тщательно продуманы». — говорится в статье.

По словам источника, если израильтяне и американцы думают, что с помощью «контролируемой напряженности» они смогут ограничить характер иранской реакции, «они совершают глупую ошибку». Иран повысит уровень напряженности и степень наказания для Израиля «до такой степени, что они пожалеют о продолжении преступлений», сказал он.

Ближайшие дни покажут, что расчеты США и Израиля были неверны, добавил источник агентства.

Вечером 7 июня Тегеран впервые с начала перемирия выпустил ракеты по Израилю, обвинив его в нарушении режима прекращения огня. Израиль также нанес удары по западному и центральному Ирану рано утром в понедельник.

На фоне происходящего ряд стран Ближнего Востока закрыли небо.

Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.