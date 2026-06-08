Иран подготовился к длительной войне с Израилем и США

Иран готов к длительному конфликту с США и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
«Иран готов к затяжной войне с сионистским режимом и удару по американским интересам, и все необходимые приготовления к этому вопросу тщательно продуманы». — говорится в статье.
По словам источника, если израильтяне и американцы думают, что с помощью «контролируемой напряженности» они смогут ограничить характер иранской реакции, «они совершают глупую ошибку». Иран повысит уровень напряженности и степень наказания для Израиля «до такой степени, что они пожалеют о продолжении преступлений», сказал он.
Ближайшие дни покажут, что расчеты США и Израиля были неверны, добавил источник агентства.
Вечером 7 июня Тегеран впервые с начала перемирия выпустил ракеты по Израилю, обвинив его в нарушении режима прекращения огня. Израиль также нанес удары по западному и центральному Ирану рано утром в понедельник.
На фоне происходящего ряд стран Ближнего Востока закрыли небо.
Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.