Беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Москвоским регионом, а также над акваториями Черного и Азовских морей.

В Жирновском районе Волгоградской области в результате падения сбитых украинских беспилотников произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы.

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по частному дому. В результате атаки 14-летний мальчик получил ранения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.