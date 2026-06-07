Под Белгородом БПЛА ударил по автомобилю с супругами, женщина умерла на месте

В селе Ближнее при ударе FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по автомобилю женщина умерла на месте от полученных травм, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

В посте говорится, что у ее мужа множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Его госпитализировали. Автомобиль семейной пары поврежден.

В прошлом году в Белгородской области после атаки БПЛА на село Дунайка медицинская помощь потребовалась и мужу женщины, которую госпитализировали после удара дрона по автомобилю. Пострадавшая получила осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу №2 в Белгороде. У супруга женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».