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Армия

Более 30 дронов уничтожили в Севастополе за сутки

Развожаев: в Севастополе за минувшие сутки сбили 36 беспилотников
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Севастополе за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он рассказал, что за выходные и утро понедельника российские военные отразили десять украинских атак.

Вечером 7 июня и в ночь на 8 июня экстренные службы фиксировали данные о падении обломков сбитых дронов в разных районах Севастополя, написал губернатор.

По его данным, в результате атаки на город никто не пострадал.

В данный момент сигнал «Воздушная тревога» в Севастополе отменен.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда МоскваСимферополь. В результате удара пострадал машинист, его помощник получил травмы, несовместимые с жизнью.

В связи с атакой в республике было приостановлено железнодорожное сообщение, пассажиров эвакуировали.

Ранее под Белгородом БПЛА ударил по автомобилю с супругами.

 
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