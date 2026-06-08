Украинский беспилотник атаковал Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Украинские беспилотники атаковал Ростовскую область в ночь на 8 июня. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны в Чертковском и Верхнедонском районах.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало, написал Слюсарь.

До этого сообщалось, что беспилотник атаковал Белгородскую область. В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по частному дому, в результате чего 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра.

БПЛА также попытались атаковать Новороссийск и Геленджик. На фоне этого в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.