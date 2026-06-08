Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Израиль нанес удары по Ирану

В армии Израиля заявили об ударах по военным объектам Ирана
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

По ее информации, атака была совершена Военно-воздушными силами Израиля.

Как написал портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти авиаудары были «относительно ограниченными» по масштабу.

Накануне Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана ударил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид. В КСИР заявили, что израильская авиабаза является «источником агрессии», направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

7 июня представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар израильской армии по южному пригороду Бейрута.

Ранее в Иране призвали Ливан спасти страну от «подлинного врага» — Израиля.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!