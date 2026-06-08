КСИР назвал цель ударов по Израилю

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что целью ракетных ударов была израильская авиабаза Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану.

В КСИР заявили, что израильская авиабаза является «источником агрессии», направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

По данным американского телеканала CNN, выпущенная Ираном ракета попала в район Кфар-Хейш на севере Израиля. На фоне ракетного обстрела глава правительства страны Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание по вопросам безопасности.

7 июня представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.