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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране призвали Ливан спасти страну от «подлинного врага» — Израиля

Глава иранского МИД Арагчи назвал Израиль подлинным врагом Ливана
Asad/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Ливана. На своей странице в X дипломат заявил, что настоящим врагом Бейрута является Израиль.

По его словам, судя по высказываниям президента Ливана Джозефа Ауна, «можно подумать, что не Израиль, а Иран оккупировал пятую часть Ливана» и «заставил четверть населения покинуть свои дома и ежедневно наносит удары по городам и деревням».

Арагчи призвал Ауна спасти Ливан от его «подлинного врага».

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

5 июня Аун в интервью CNN обвинил иранское руководство во вмешательстве во внутренние дела Ливана и потребовал прекратить это. По его словам, власти Исламской Республики используют Ливан в качестве «разменной монеты» в торге вокруг урегулирования войны с США.

Ливанский президент заявил, что интересы его страны не совпадают с интересами Ирана, который поддерживает радикальную организацию «Хезболла», воюющую с Израилем.

Ранее лидер «Хезболлы» отверг перемирие между Израилем и Ливаном.

 
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