ВСУ в третий раз за день атаковали Севастополь

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны), военные и мобильные огневые группы отражают третью за день украинскую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбито 2 БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе», — заявил чиновник.

Он призвал жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога.

7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

На этом фоне силы ПВО сбили над городом 18 БПЛА — в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес. В одном из садоводческих некоммерческих товариществ на Фиоленте обломки сбитого дрона упали на дорогу. Никто не пострадал.

Ранее ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть.