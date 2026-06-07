КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по расположенной на севере Израиля авиабазе Рамат-Давид. Об этом сообщает тегеранское информационное агентство Fars.

В заявлении КСИР говорится, что в ответ «на масштабные преступления сионистского режима» на юге Ливана являющаяся отправной точкой израильских атак авиабаза Рамат-Давид была поражена баллистическими ракетами.

По данным американского телеканала CNN, выпущенная Ираном ракета попала в район Кфар-Хейш на севере Израиля. На фоне ракетного обстрела глава правительства страны Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание по вопросам безопасности.

7 июня представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.