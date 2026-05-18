Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ: в Ираке нашли еще одну секретную военную базу Израиля

NYT: вторую секретную военную базу Израиля обнаружили на западе Ирака
Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Ирак более года тайно предоставлял собственную территорию для создания двух секретных военных баз Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на иракских и региональных чиновников.

По ее информации, израильские военные начали подготовку к созданию одной из баз в конце 2024 года. При этом издание отмечает, что США могли скрывать от Ирака, что на его территории находятся войска третьего государства. Раскрытие таких данных, как говорится в публикации, может поставить под угрозу влияние Соединенных Штатов в этой стране Ближнего Востока.

NYT также пишет, что иракские войска дистанционно наблюдали за этой базой. Позже они запросили у американской стороны дополнительную информацию об этом объекте, однако ответа не получили. Другое подразделение армии Ирака пыталось приблизиться к базе, но попало под обстрел и было вынуждено отступить. Позднее неназванный чиновник подтвердил, что вторая база существует. Объект находится в пустыне на западе Ирака, но точное его местоположение неизвестно.

10 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили ее в начале войны.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!