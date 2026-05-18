СМИ: в Ираке нашли еще одну секретную военную базу Израиля

Ирак более года тайно предоставлял собственную территорию для создания двух секретных военных баз Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на иракских и региональных чиновников.

По ее информации, израильские военные начали подготовку к созданию одной из баз в конце 2024 года. При этом издание отмечает, что США могли скрывать от Ирака, что на его территории находятся войска третьего государства. Раскрытие таких данных, как говорится в публикации, может поставить под угрозу влияние Соединенных Штатов в этой стране Ближнего Востока.

NYT также пишет, что иракские войска дистанционно наблюдали за этой базой. Позже они запросили у американской стороны дополнительную информацию об этом объекте, однако ответа не получили. Другое подразделение армии Ирака пыталось приблизиться к базе, но попало под обстрел и было вынуждено отступить. Позднее неназванный чиновник подтвердил, что вторая база существует. Объект находится в пустыне на западе Ирака, но точное его местоположение неизвестно.

10 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили ее в начале войны.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.