СМИ сообщили о секретной базе Израиля в Ираке для подготовки к войне

Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили его в начале войны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале говорится, что на этом объекте размещались силы специального назначения и он служил логистическим центром для израильских ВВС перед атакой на Иран. Местоположение базы не раскрывается.

Эту базу в пустыне чуть не обнаружили в марте, когда местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, в том числе о полетах вертолетов, после чего туда были направлены военные Ирака для проверки военного объекта.

По информации издания, Израиль сдержал их продвижение с помощью авиаударов.

6 мая начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что страна готова возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. По его словам, у Израиля есть «историческая возможность» изменить расклад сил в регионе. ЦАХАЛ продолжает сотрудничать и координировать действия с вооруженными силами США, добавил Замир.

Ранее израильский министр сравнил Иран с нацистской Германией.