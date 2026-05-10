Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили о секретной базе Израиля в Ираке для подготовки к войне

WSJ: Израиль перед войной с Ираном создал секретную базу в Ираке
Amir Cohen/Reuters

Израиль создал тайную базу в пустыне в Ираке для поддержки своей воздушной кампании против Ирана и наносил авиаудары по иракским войскам, которые почти обнаружили его в начале войны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале говорится, что на этом объекте размещались силы специального назначения и он служил логистическим центром для израильских ВВС перед атакой на Иран. Местоположение базы не раскрывается.

Эту базу в пустыне чуть не обнаружили в марте, когда местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, в том числе о полетах вертолетов, после чего туда были направлены военные Ирака для проверки военного объекта.

По информации издания, Израиль сдержал их продвижение с помощью авиаударов.

6 мая начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что страна готова возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. По его словам, у Израиля есть «историческая возможность» изменить расклад сил в регионе. ЦАХАЛ продолжает сотрудничать и координировать действия с вооруженными силами США, добавил Замир.

Ранее израильский министр сравнил Иран с нацистской Германией.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!