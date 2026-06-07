Воздушная тревога в пятый раз за день объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Отмечается, что в Севастополе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

До этого губернатор сообщил, что украинскую атаку отразили в Севастополе, уничтожены 18 беспилотников. В одном из садоводческих некоммерческих товариществ на Фиоленте обломки сбитого дрона упали на дорогу. Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул губернатор.

Утром 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой» было перекрыто в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар.

В связи с этим проезд осуществляется через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп», добавил губернатор региона.

Ранее дрон ВСУ атаковал остановку около автовокзала в селе Ивановское.