В Севастополе сбили 18 беспилотников

Украинскую атаку отразили в Севастополе, уничтожены 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

»... военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ», — написал Развожаев, отметив, что БПЛА были сбиты в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

В одном из садоводческих некоммерческих товариществ на Фиоленте обломки сбитого дрона упали на дорогу. Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул губернатор.

Утром 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой» было перекрыто в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар.

В связи с этим проезд осуществляется через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп», добавил губернатор региона.

Ранее дрон ВСУ атаковал остановку около автовокзала в селе Ивановское.