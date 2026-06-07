На юго-востоке Украины из-за прилета повреждена транспортная инфраструктура

В городе Днепре на юго-востоке Украины произошел пожар после прилета. Об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, в городе повреждена транспортная инфраструктура. По предварительной информации, жители не пострадали.

Утром 6 июня Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. Вооруженные силы РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе тоже возник пожар.

Городские власти заявили, что в Одессе из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом.