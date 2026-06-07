Названа дата подписания соглашения о размещении французских войск на Кипре

Франция и Кипр завтра подпишут соглашение, которое позволит Парижу разместить свои войска на средиземноморском острове. Об этом сообщили Politico два высокопоставленных представителя кипрского правительства.

Документ будет подписан министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен и ее кипрским коллегой Василисом Палмасом в Никосии. Он определит условия размещения, обучения и деятельности французских военных на Кипре при сохранении его национального суверенитета.

«Соглашение предусматривает присутствие французских сил на кипрской территории исключительно в гуманитарных целях», — заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

Администрация Северного Кипра уже объявила соглашение недействительным. Там выразили опасения, что оно может нарушить баланс сил на острове, проигнорировать права турок-киприотов и спровоцировать напряженность.

Кипр разделен на греческий юг и турецкий север с 1974 года. Южная Республика Кипр признана международным сообществом и входит в Евросоюз. Суверенитет северной части признан только Турцией, которая при этом не признает самостоятельным государством южную часть острова.

Ранее Британия направила военных на защиту своей базы на Кипре.