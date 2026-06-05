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Политика

Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Северную Корею

ЦТАК: Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня по приглашению Ким Чен Ына
Александр Казаков/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8–9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Чен Ына генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8–9 июня нанесет государственный визит в КНДР», — говорится в публикации.

В марте Ким Чен Ын заявил, что между КНДР и Китаем будет укрепляться дружба и сотрудничество.

Глава КНДР направил ответное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поблагодарил за поздравление с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что поздравительное послание китайского коллеги является знаком поддержки и ободрения в его адрес и в адрес всех членов ТПК.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.

 
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