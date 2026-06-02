Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Беспилотник попытался атаковать торговый центр в Брянске

Ковальчук: БПЛА упал на парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске
Станислав Красильников/РИА Новости

На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на здание торгового центра. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Парковка оцеплена. Работают оперативные службы», — написал Ковальчук.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что российские военные поразили инфраструктуру шести военных аэродромов на территории Украины. Удары нанесены по объектам в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!