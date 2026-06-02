Беспилотник попытался атаковать торговый центр в Брянске

Ковальчук: БПЛА упал на парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске

На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на здание торгового центра. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Парковка оцеплена. Работают оперативные службы», — написал Ковальчук.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что российские военные поразили инфраструктуру шести военных аэродромов на территории Украины. Удары нанесены по объектам в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.