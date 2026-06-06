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Армия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбила еще один беспилотник, летевший к Москве
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За два часа до этого Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего к Москве. Около пяти часов утра мэр также заявил о ликвидации трех дронов.

Минувшей ночью массированной атаке беспилотников подвергся и Санкт-Петербург. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью и утром над территорией региона были уничтожены 141 украинский беспилотник.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 июня средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами России. Среди них были аппараты, сбитые над Московским регионом, Республикой Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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