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Армия

Военные за ночь сбили почти 380 беспилотников над Россией и Абхазией

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 376 беспилотников над РФ и Абхазией
Valentyn Ogirenko/Reuters

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что военные уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники над Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили над Ленинградской областью 72 беспилотника. На фоне нападения БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Также атаку украинских дронов отразили в Севастополе. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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