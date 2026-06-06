Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Собянин сообщил сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

В пять утра Собянин сообщал об уничтожении трех дронов.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 6 июня уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом, а также над Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Санкт- Петербург подвергся массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

На фоне атак Аэропорт Пулково приостанавливал свою работу. В настоящему моменту все ограничения в воздушной гаване сняты.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!