Собянин сообщил сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

В пять утра Собянин сообщал об уничтожении трех дронов.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 6 июня уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом, а также над Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Санкт- Петербург подвергся массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

На фоне атак Аэропорт Пулково приостанавливал свою работу. В настоящему моменту все ограничения в воздушной гаване сняты.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.