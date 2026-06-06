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Армия

ВС РФ уничтожили немецкий танк, который использовали украинские военные

Минобороны РФ: группировка «Юг» уничтожила переданный ВСУ немецкий танк Leopard
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк Leopard немецкого производства в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, техника ВСУ была поражена в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

«Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы России также уничтожили четыре орудия полевой артиллерии и 17 автомобилей украинских формирований.

1 июня Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные в ходе активных и решительных действий выбили из села солдат Вооруженных сил Украины.

В середине мая в ДНР был освобожден населенный пункт Николаевка. В соответствующих сражениях участвовали бойцы группировки российских войск «Юг».

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль два села с одинаковыми названиями.

 
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