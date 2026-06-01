Минообороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР

МО: российские войска взяли под контроль село Тихоновка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, село перешло под контроль Вооруженных сил России в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.

30 мая Украинские подразделения отошли от северного участка береговой линии реки Северский Донец в районе Святогорска в Донецкой Народной Республике

14 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике.

31 мая оборонное ведомство сообщило, что российские войска поразили различные объекты в тылу Вооруженных сил Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате были поражены цеха производства и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

По данным Минобороны РФ, ударам также подверглись базы хранения горючего и используемые в интересах Вооруженных сил Украины объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Ранее Шойгу раскрыл ключевые цели атак Вооруженных сил РФ на Украине.