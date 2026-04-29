Российские военные взяли под контроль два села с одинаковым названием

МО РФ: ВС РФ освободили две Новодмитровки в Сумской области и в ДНР
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО — Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, Новодмитровку в ДНР взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск.

«Противник потерял свыше 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и 11 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего», — говорится в сообщении.

Новодмитровку в Сумской области освободили бойцы группировки войск «Север», уточнили в МО.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Ильиновка в ДНР и Землянки в Харьковской области.

В ведомстве указали, что Ильиновка была взята под контроль благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск, а Землянки — в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

22 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский говорил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Он уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
