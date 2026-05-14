Российские войска освободили Николаевку в ДНР

Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) в ходе наступления освободили населенный пункт Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт освободили бойцы «Южной» группировки войск.

В конце марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) усердно удерживают свои позиции в Николаевке. По его словам, российские войска давили на позиции противника с Часова Яра. Марочко подчеркнул, что ситуацию по взятию населенного пункта осложняло наличие фортификационных сооружений у украинской армии.

Николаевка находится в Краматорском районе ДНР к северо-востоку от Константиновки, примерно в 4 км к юго-востоку от Часова Яра.

Позже другой военный эксперт, Юрий Кнутов допустил, что полное освобождение ДНР от ВСУ может произойти к концу текущего года при условии сохранения темпов наступления Вооруженных Сил России. Российской армии предстоит преодолеть серьезный укрепрайон — Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее стало известно о нетипичной тактике ВС РФ на Славянско-Краматорском направлении.

 
