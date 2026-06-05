В Румынии заявили об уничтожении всех катеров ВСУ, направлявшихся к Констанце

Все четыре украинских морских дрона, которые вышли из-под контроля Вооруженных сил Украины и направились к Румынии, уже произвели взрывы. Об этом сообщил президент Никушор Дан, пишет «Страна.ua».

«Помимо дрона, самоуничтожившегося в порту Констанца, второй самоуничтожился под наблюдением Береговой охраны в открытом море у побережья Констанцы, а еще два дрона взорвались примерно в 145 км к востоку от Констанцы. Ни один из этих дронов не привел к жертвам или значительным повреждениям», — отметил Дан.

Он добавил, что Украина заранее проинформировала Румынию о том, что дроны потеряли управление из-за воздействия российской РЭБ и движутся в сторону соседнего государства.

Утром 5 июня в румынском порту Констанца произошел взрыв безэкипажного катера. Громкий звук был слышен за несколько километров. Взрыв случился около 10:30. К этому моменту уже была произведена эвакуация. Предполагается, что внутри катера находилось значительное количество взрывчатых веществ. Префект уезда Констанца Адриан Теодор Пикою сообщил, что один дрон взорвался в Констанце, а другой — на территории Украины.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.