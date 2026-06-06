ПВО работает по ракетам и беспилотникам в Кувейте

Армия Кувейта заявила, что системы ПВО ведут перехват ракет и дронов

Армия Кувейта в социальной сети X заявила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ведут перехват выпущенных в сторону государства ракет и беспилотных летательных аппаратов.

«Военно-воздушные силы Кувейта сейчас реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов. Генеральный штаб ВС Кувейта подтверждает, что любые взрывы являются результатом перехвата системами ПВО вражеских целей», — указывается в публикации армии.

Утром 3 июня сообщалось, что Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал аэропорт Кувейта, который был вынужден приостановить работу. В министерстве обороны Кувейта заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.

После этого представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил, что в аэропорт Кувейта попала не иранская ракета, а ракета американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее в Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая.