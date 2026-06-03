Иран заявил о непричастности к удару по аэропорту Кувейта

В аэропорт Кувейта попала не иранская ракета, а ракета американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, сообщает агентство IRIB в Telegram-канале.

Он пояснил, что Иран не наносил ударов по гражданским объектам, а удар по аэропорту стал следствием ошибки американской ПВО.

«Разрушение пассажирского терминала аэропорта Кувейта стало следствием ошибки американских систем Patriot, которые после неудачной попытки перехвата иранских ракет упали на данный терминал», — отмечается в публикации.

Утром 3 июня сообщалось, что Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал аэропорт Кувейта, который был вынужден приостановить работу. В Минобороны Кувейта заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.

В Тегеране заявили, что Кувейт и Бахрейн, который также подвергся ударам, предоставлял США территории для ударов по Исламской Республике.

Ранее в Иране заявили об ударе по аэропорту Дубая.