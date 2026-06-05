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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В США заявили, что Израиль тайно перебросил в Азербайджан элитные войска

CNN: Израиль тайно перебросил в Азербайджан элитные войска для войны с Ираном
Dylan Martinez/Reuters

Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что эти силы действовали на юге Азербайджана, расположенных рядом с северной границей Ирана.

«В операции на территории Азербайджана участвовали несколько десятков военнослужащих, бойцы израильских сил специального назначения, элитного вертолетного боевого подразделения», — говорится в сообщении.

Представитель посольства Азербайджана США заявил CNN, что данная информация не соответствует действительности.

26 мая в Иране заявили, что за последние недели Израиль несколько раз атаковал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) беспилотными летательными аппаратами в рамках операций под чужим флагом. Таким образом израильская сторона пыталась спровоцировать ОАЭ, утверждает источник.

Ранее Иран призвал жителей Израиля покинуть север страны, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту.

 
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