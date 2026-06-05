В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили более 100 БПЛА за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, сбитых в период с 14:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

5 июня в Минобороны рассказали, что дежурные силы ПВО с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 135 украинских беспилотников над несколькими регионами и акваторией Черного моря.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.