В ВСУ подтвердили детонацию украинского морского дрона в Румынии

Военно-морские силы (ВМС) Украины подтвердили, что в порту Румынии взорвался украинский морской безэкипажный катер (БЭК). Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС республики.

«Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины… потерял управление и оказался у берегов Румынии», — говорится в сообщении.

Утром в румынском порту Констанцы взорвался безэкипажный катер. Громкий хлопок был слышен за несколько километров. Взрыв произошел около 10:30. К этому моменту территория уже была эвакуирована, поэтому никто не пострадал. Предположительно, внутри катера находились десятки килограммов взрывчатки.

Украина уведомила Румынию, что взорвавшийся в черноморском порту Констанца морской беспилотник входил в группу из пяти дронов. Префект уезда Констанца Адриан Теодор Пикою сообщил, что один дрон взорвался в Констанце, еще один — на территории Украины.

Ранее взрыв морского дрона в Румынии показали в прямом эфире.