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В Крыму восемь поездов задерживаются из-за беспилотной опасности

Восемь поездов «Таврия» из Крыма задерживаются из-за опасности БПЛА
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма, задерживаются в связи с беспилотной опасностью. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

Перевозчик напоминает, что в случае задержки более чем на четыре часа, пассажиров обеспечивают питанием и водой.

Накануне уже сообщалось о задержке четырех поездов «Таврия» в связи с введенными ограничениями.

Утром 4 июня дроны Вооруженных сил Украины атаковали Крым. Над Севастополем сбили 52 беспилотника. Из-за налета были задержаны поезда и временно приостановлено движение электричек. Что известно о последствиях массированной атаки — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день стало известно, что железнодорожная станция Джанкой в Крыму дня переводится в разряд технических, и поезда «Таврия» будут следовать через нее без остановок.

Ранее станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки.

 
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