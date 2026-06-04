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Общество

В Крыму рассказали о движении поездов на фоне ограничений

Четыре поезда «Таврия» отправятся из Крыма с задержкой из-за ограничений
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Четыре поезда «Таврия» отправятся из Крыма с задержкой в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

В компании уточнили, что два состава из Симферополя отправятся в Москву и Адлер не ранее 19:30 и 16:30 мск соответственно. При этом еще два поезда, которые должны были последовать из Симферополя и Севастополя в Москву в четверг, 4 июня, отправятся на ранее утра пятницы, 5 июня.

Перевозчик добавил, что по решению «владельца инфраструктуры» поезд ЕвпаторияСанкт-Петербург был отменен. Для пассажиров подготовили автобусы до Симферополя, откуда они смогут добраться до нужного пункта назначения.

Утром 4 июня дроны ВСУ атаковали Крым. Над Севастополем сбили 52 БПЛА. Из-за налета были задержаны поезда и временно приостановлено движение электричек. Что известно о последствиях массированной атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь.

 
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