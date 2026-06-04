На крымской станции Джанкой больше не будут останавливаться поезда

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму с сегодняшнего дня переводится в разряд технических, и поезда «Таврия» будут следовать через нее без остановок. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) на своем официальном сайте.

Кроме того, поезда теперь перестанут останавливаться на станции Урожайная. Первым по измененному маршруту в 17:10 отправился поезд №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург.

Пассажиры, уже успевшие купить билеты до Джанкоя, смогут доехать без пересадок и доплат до Симферополя, а оттуда добраться до пункта назначения на автобусе. Тем, кто приобрел билеты от Джанкоя в сторону материка, предлагается садиться на свои поезда на станциях Симферополь, Евпатория или Владиславовка. Также ГСЭ разрешает сдавать купленные до сегодняшнего дня билеты до Джанкоя и оттуда без комиссии.

Для получения оперативной информации пассажирам предлагается звонить на горячую линию «Гранд Сервис Экспресса», а также следить за новостями в Telegram-канале и в канале железнодорожного перевозчика в мессенджере «Макс».

Ранее станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки.