В Крыму закрыли один из вокзалов

В Крыму станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда следуют по измененным маршрутам в обход станции, пишет перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в официальном Telegram-канале.

«Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — говорится в сообщении.

Пресс-служба перевозчика предупредила о ряде задержек. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, отметили в «Гранд Сервис Экспресс».

За последний месяц станцию несколько раз закрывали для пассажиров. Подобные меры принимались 23, 25 и 26 мая.

