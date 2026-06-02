Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Крыму закрыли один из вокзалов

В Джанкое железнодорожный вокзал закрыли для пассажиров
ЮППК

В Крыму станцию Джанкой временно закрыли для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда следуют по измененным маршрутам в обход станции, пишет перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в официальном Telegram-канале.

«Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — говорится в сообщении.

Пресс-служба перевозчика предупредила о ряде задержек. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, отметили в «Гранд Сервис Экспресс».

За последний месяц станцию несколько раз закрывали для пассажиров. Подобные меры принимались 23, 25 и 26 мая.

До этого грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути в Сахалинской области и столкнулся с пассажирским поездом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в 23:41 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское.

Машинист поезда № 303 сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае подросток на автомобиле врезался в поезд.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!