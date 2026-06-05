Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские силы за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

МО: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным предприятиям на Украине. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что удары стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по территории России.

Кроме того, российские средства ПВО сбили за неделю 47 управляемых авиабомб и 3 084 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев полагает, что пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, число прилетов по российской территории будет только расти. По его словам, следует прицельно уничтожать все пути доставки на Украину комплектующих для БПЛА, которые поступают из Европы.

По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины обеспокоены ростом числа баллистических ракет у России. Журналисты отметили, что Россия не только наращивает производство таких ракет, но и работает над улучшением их характеристик.

Между тем, Украина испытывает трудности с получением западных боеприпасов, как указано в статье.

Ранее в ФСБ РФ сообщили об уничтожении диверсионных групп ВСУ в Константиновке.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!