МО: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные Силы России (ВС РФ) за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным предприятиям на Украине. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что удары стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по территории России.

Кроме того, российские средства ПВО сбили за неделю 47 управляемых авиабомб и 3 084 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев полагает, что пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, число прилетов по российской территории будет только расти. По его словам, следует прицельно уничтожать все пути доставки на Украину комплектующих для БПЛА, которые поступают из Европы.

По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины обеспокоены ростом числа баллистических ракет у России. Журналисты отметили, что Россия не только наращивает производство таких ракет, но и работает над улучшением их характеристик.

Между тем, Украина испытывает трудности с получением западных боеприпасов, как указано в статье.

Ранее в ФСБ РФ сообщили об уничтожении диверсионных групп ВСУ в Константиновке.