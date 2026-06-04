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Армия

ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду

ВСУ ударили по поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка
Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пригородный поезд «Луганск - Лантратовка» в Луганской народной республике, никто не пострадал. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«ВСУ нанесли удар по пригородному поезду. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», — написал он.

В настоящее время движение на данном участке железной дороги уже возобновлено.

Кроме того, противник ударил по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе, водителя спасти не удалось.

3 июня украинские войска атаковали специализированный транспорт энергетиков в Брянской области. Несовместимые с жизнью травмы получил машинист автокрана.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти региона разрабатывают меры защиты бензовозов от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, эта работа сейчас находится в процессе.

Ранее ВСУ атаковали ударными беспилотниками Мелитополь.

 
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