В подполье объяснили, зачем Одессу готовят к обороне

Строительство укреплений вокруг Одессы — не более, чем отмывание денег. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, всерьез оборонять город, исходя из географических особенностей его расположения, вряд ли кто будет.

«Это просто отмывка денег, вот и все. Ну, все … Готовить Одессу к обороне, откуда, от Винницы? С юга там море, с запада — Молдавия с Румынией. Приднестровье в расчет никто более-менее думающий не берет вообще. Со стороны Николаева — ну, да, по трассе там стоят блокпосты, и накопаны какие-то укрепы. Но это стандартная процедура», — объяснил Лебедев.

Он отметил, что самые серьезные укрепления созданы на Донбассе. На остальных же направлениях защитные «кордоны» не отличаются особой мощью.

О том, что власти Украины готовят Одессу к круговой обороне, стало известно накануне. Отмечалось, что рядом с городом уже практически закончили возводить фортификационные сооружения. В Силах обороны юга сообщили, что это превентивная работа, которая проводится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом в Раде выразили сомнения: депутат Артем Дмитрук заявил, что подобные действия свидетельствуют о том, что власти врут о происходящем на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в порту Одессы подорвали единственный парусник Украины.