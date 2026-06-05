Путин назвал удары «Орешником» по Украине небоевым применением ракетного комплекса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России появляются новые системы вооружений, в том числе ракетный комплекс «Орешник». Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, нынешний подход к созданию и проверке новых систем вооружений отличается от практики, которая применялась до конфликта на Украине. Если ранее подобные разработки проходили испытания преимущественно на полигонах, то сейчас ситуация изменилась.

«А «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», — сказал Путин.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Западные СМИ и европейские политики единогласно осудили российский ответный удар «Орешником» по территории Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала удар «безрассудным бряцанием ядерным оружием», а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее свидетельствует о тупиковой ситуации в конфликте.

Ранее российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз применили «Орешник».