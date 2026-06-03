ВСУ атаковали Мелитополь ударными беспилотниками

Украинские военные при помощи ударных беспилотников атаковали город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Несколько беспилотников сбили на подлете к Мелитополю и над городом. Опасность повторных атак сохраняется, подчеркнул Балицкий.

«По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината», — написал он.

На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не менее 18 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотника в селе Енакиево на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь. ТАСС опубликовал момент удара, запечатленный на камеру видеонаблюдения.

Ранее ВСУ атаковали поезд в Крыму.