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Армия

ВСУ атаковали Мелитополь ударными беспилотниками

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковали Мелитопольский мясокомбинат
РИА Новости

Украинские военные при помощи ударных беспилотников атаковали город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Несколько беспилотников сбили на подлете к Мелитополю и над городом. Опасность повторных атак сохраняется, подчеркнул Балицкий.

«По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината», — написал он.

На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не менее 18 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотника в селе Енакиево на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь. ТАСС опубликовал момент удара, запечатленный на камеру видеонаблюдения.

Ранее ВСУ атаковали поезд в Крыму.

 
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