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Армия

В ДНР разработают меры защиты бензовозов от украинских атак

Пушилин: власти ДНР разрабатывают меры защиты бензовозов от атак БПЛА ВСУ
Мария Девахина/РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) разрабатывают меры защиты бензовозов от атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, эта работа сейчас находится в процессе.

«Если раньше нужно было защищать другие объекты, теперь нужно защищать бензовозы. Научимся», — сказал Пушилин.

Накануне сообщалось, что в Крыму начали поиск и задержания людей, которые снимали и выкладывали фото, видео с колоннами бензовозов. Telegram-канал «Крымский» уточнил, что таким операторам будет вменена статья 281.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Содействие диверсионной деятельности». Эта статья предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы. В редакции подчеркнули, что переданная информация даже близким через несколько пересылок может оказаться в открытом чате с украинской разведкой.

Ранее российский дрон ударил по бензовозам на АЗС в Днепропетровске.

 
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