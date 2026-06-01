«Хезболла» подтвердила свое согласие на прекращения огня с Израилем

Движение «Хезболла» подтвердило свое согласие на предложение Соединенных Штатов о взаимном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщил депутат парламентской фракции «Хезболлы» Хасан Фадлалла, его слова передает новостной портал Lebanon Debate.

«Мы поддерживаем полное и всеобъемлющее прекращение огня на всей территории Ливана, если его будет соблюдать Израиль», — отметил политик.

1 июня Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении о прекращении огня в Ливане, которое было согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболла».

Согласно предложенному механизму, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболла» обязуется воздерживаться от атак на Израиль. В дальнейшем планируется распространить режим прекращения огня на всю территорию Ливана.

