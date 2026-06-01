Трамп заявил, что договорился о прекращении огня в Ливане

Трамп договорился с Израилем и «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболла». Об этом американский лидер заявил на своей странице в Truth Social.

«Я провел продуктивный разговор с премьер-министром Биби Нетаньяху, и израильские войска не направятся в Бейрут. Все войска, которые могли бы оказаться на этом пути, уже были отведены. Кроме того, у меня была конструктивная беседа с представителями «Хезболлах», и они согласились прекратить все боевые действия», — написал глава Белого дома.

1 июня агентство Tasnim сообщило о решении Ирана прекратить переговоры с США. Данный шаг обусловлен резким обострением военного конфликта на территории Ливана. В Тегеран подчеркнули, что вернутся к переговорному процессу с Вашингтоном только после полного вывода армии Израиля с территории Ливана и прекращения ударов.

Ранее Иран и США захотели заложить в мирное соглашение один пункт.

 
