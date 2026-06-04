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Армия

Министр обороны Финляндии прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург

Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Санкт-Петербург
Станислав Красильников/РИА Новости

Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Санкт-Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление министра обороны государства Антти Хяккянена.

По его словам, в результате были введены ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты. Министр добавил, что финские военные силы находятся в боевой готовности.

Хяккянен добавил, что ведомство не раскрывает подробности о том, какая разведывательная система была использована, но Финляндия смогла предвидеть подобную ситуацию и за одну ночь обеспечила достаточную готовность.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.

 
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