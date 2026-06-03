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Армия

Российские войска усилили наступление на Доброполье

Пушилин: ВС России продвигаются к крупному логистическому узлу в Доброполье
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские военные ведут наступление на Доброполье, в котором оборудован крупный логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения, конечно, продвигаются в направлении населенного пункта Доброполье, там, где серьезный логистический узел [ВСУ]», — сказал Пушилин.

Он отметил, что после того, как город будет зачищен, часть региона будет освобождена.

1 июня Миноброны России сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск был взят под контроль населенный пункт Тихоновка в ДНР, а 30 мая украинские подразделения отошли от северного участка береговой линии реки Северский Донец в районе Святогорска.

До этого стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике.

Ранее дрон атаковал автобус «Москва — Симферополь» в ДНР.

 
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