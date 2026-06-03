Польша предложила США создать постоянную военную базу в стране

Польша передала США официальное предложение создать постоянную военную базу на территории республики. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Я передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше», — написал он.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда военных. Он подчеркнул, что республика способна защищать себя при значительной американской поддержке.

В марте газета Stars and Stripes писала, что Вооруженные силы США получили $11,7 млн на ремонт используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии. По данным журналистов, выделенные средства будут использованы на расширение жилья для военнослужащих, а также обновление помещений, обслуживающих технику, и улучшение систем безопасности. Изменения также затронут тренировочные полигоны Демба и Бемово-Писке в Польше, военные базы Лиелварде и Адажи в Латвии, и две базы в Эстонии.

Ранее США объявили о переброске в Польшу 5000 военнослужащих.