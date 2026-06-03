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Армия

Семь беспилотников перехватили ночью в Воронежской области

Гусев: семь БПЛА сбиты над Воронежской областью за ночь, повреждены два дома
Станислав Красильников/РИА Новости

Семь украинских беспилотников перехвачены за ночь в Воронежской области, повреждены два дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

В результате атаки в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и одного гаража, добавил губернатор.

Предварительно, никто не пострадал.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО перехватили в регионе 50 беспилотников. В аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов.

В Мичуринске Тамбовской области при атаке были повреждены многоквартирный дом, библиотека и школа искусств.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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