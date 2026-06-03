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Армия

Дроны ВСУ атаковали Тульскую область

Губернатор Миляев: силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников над Тульской областью
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 июня сбили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

По его словам, люди не пострадали, повреждений среди инфраструктуры не выявлено.

Губернатор напомнил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки дронов. Миляев попросил население при необходимости обращаться в экстренные службы.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе уничтожили украинские беспилотники.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешной работе ПВО, которая сбила 30 беспилотников ВСУ над подведомственной ему территорией.

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области беспилотники ВСУ атаковали жилые районы, в результате чего несколько объектов получили повреждения, включая многоквартирный дом.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.

 
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